Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии

На произошедшее отреагировал Илон Маск. Он заявил, что гражданская война в стране неизбежна. Пресс-секретарь Стармера, в свою очередь, осудил предпринимателя за такие слова, подчеркнув, что подобным комментариям нет оправдания и что любой, кто подстрекает к насилию испытает на себе силу закона.