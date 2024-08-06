В Мьянме сообщили о захвате повстанцами военной базы рядом с Китаем

Речь идет о военной базе в городе Лашио в штате Шан. Информацию о ее захвате подтвердил командующий Вооруженными силами Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн. По его словам, повстанцы получали вооружение, в том числе беспилотники и ракеты малой дальности, из «зарубежных стран».