Еще в марте лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter заявила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят при посредничестве Турции и Китая. Франция, в свою очередь, из переговорного процесса «полностью исключена», добавила она. Политик напомнила, что в начале конфликта президент Украины Владимир Зеленский (официальные полномочия которого закончились 20 мая) «уже был готов начать урегулирование», однако ему помешал ряд западных государств. По ее словам, Европе было бы логично принимать участие в качестве арбитра и переговорщика, поскольку конфликт развернулся у нее «на пороге».