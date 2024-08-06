Захарова указала на игнорирование в мирном плане Франции интересов РФ и Украины

Дипломат указала, что посол в беседе с журналистами очень показательно заявил о необходимости вернуться к соблюдению международного права и Устава ООН для решения украинского кризиса, а также призвал учесть «озабоченности украинцев, европейцев и Франции по вопросам безопасности».
«При этом он ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан. Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в “посреднической” формуле Парижа просто не находится», — заявила представитель МИД РФ ТАСС.
Она подчеркнула, что роль Франции в ситуации вокруг Украины с самого начала можно «считать какой угодно, только не посреднической». Напомнив, что в 2014 году Париж активно поддержал госпереворот на Украине, который носил националистический характер. А после тогдашний глава МИД Франции Лоран Фабиус поставил свою подпись под соглашением «лидеров майдана» с действующим на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем.
«Судя по всему, заранее зная, что участвует в коллективном обмане законного главы государства. Все последующие годы Париж потакал преступному киевскому режиму, закрывая глаза на его откровенный саботаж Минских соглашений и военные преступления ВСУ в Донбассе против граждан своей же страны», — указала Захарова.
Ранее, 14 июня, президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа заявил, что украинский кризис не является конфликтом двух государств и тем более двух народов, поскольку если бы дело обстояло именно так, то русские и украинцы нашли бы способ урегулировать вопросы.
Российский глава государства неоднократно повторял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Так, 24 мая Путин отметил, что переговоры должны проходить на основании здравого смысла и «исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле». Он добавил, что переговорный процесс не может быть возобновлен при помощи ультиматумов, а РФ должна быть полностью уверена, что имеет дело с легитимными властями.
Еще в марте лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter заявила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят при посредничестве Турции и Китая. Франция, в свою очередь, из переговорного процесса «полностью исключена», добавила она. Политик напомнила, что в начале конфликта президент Украины Владимир Зеленский (официальные полномочия которого закончились 20 мая) «уже был готов начать урегулирование», однако ему помешал ряд западных государств. По ее словам, Европе было бы логично принимать участие в качестве арбитра и переговорщика, поскольку конфликт развернулся у нее «на пороге».
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.