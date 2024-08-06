Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку

«Министр транспорта Республики Крым Николай Николаевич Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение принято «в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти».
Николай Лукашенко родился в 1987 году в Симферополе. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году — работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи.
С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.
С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым.
С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра.
Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.