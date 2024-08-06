Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку

Николай Лукашенко родился в 1987 году в Симферополе. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году — работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи.