Лукашенко приехал на Курган Славы. Здесь продолжается большая реконструкция

Следующая масштабная реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы» проведена Федерацией профсоюзов в 2015 году. За короткий период были восстановлены утраченные фрагменты и монументальная мозаика, проведен ремонт конструктивных элементов, в том числе всех ступеней, полностью заменено травяное покрытие холма, установлена новая декоративная подсветка. В 2016 году для бесперебойного освещения Кургана Славы на территории мемориального комплекса установлена солнечная фотоэлектрическая станция.