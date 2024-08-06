Лукашенко приехал на Курган Славы. Здесь продолжается большая реконструкция

Курган Славы был заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя, воинских частей, трудящихся и учащихся Минска и Минской области. Монументальная скульптурная композиция сооружена в ознаменование победоносного завершения Белорусской операции «Багратион», приведшей к разгрому немецко-фашистских армий группы «Центр».
Вокруг Кургана Славы разбит мемориальный парк. Монумент включен в перечень материальных объектов, которым присвоен статус и категория историко-культурных ценностей Беларуси. В 2003 году глава государства поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси взять шефство над Курганом Славы. В этот год была проведена первая масштабная реконструкция мемориального комплекса, которая фактически стала общенародным делом.
Денежные средства на ее первый этап были выделены из резервного фонда Президента, оплату части расходов взяла на себя Федерация профсоюзов. Также ФПБ провела большую работу по организации сбора благотворительных средств от граждан и организаций.
В итоге во время реконструкции, кроме проведения масштабных ремонтных работ, был создан музей военной техники под открытым небом.
Следующая масштабная реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы» проведена Федерацией профсоюзов в 2015 году. За короткий период были восстановлены утраченные фрагменты и монументальная мозаика, проведен ремонт конструктивных элементов, в том числе всех ступеней, полностью заменено травяное покрытие холма, установлена новая декоративная подсветка. В 2016 году для бесперебойного освещения Кургана Славы на территории мемориального комплекса установлена солнечная фотоэлектрическая станция.
С 2023 года проводится очередная реконструкция Кургана Славы с прилегающей территорией. Строительно-монтажные работы проведены на центральной лестнице и месте возложения цветов, реконструированы фонтан, резервуары для хранения воды, автоматический полив, инженерные сети, парковка, здание администрации и подземные туалеты, сети наружного освещения. Также в парке установлены мультимедийные экраны, пополнена экспозиция военной техники.
Работы по реконструкции лестницы для подъема на Курган Славы и ее реставрации планируется начать в августе 2024 года.