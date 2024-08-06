В МИД заявили о готовившемся покушении на Путина в День ВМФ в Петербурге

По его словам, речь могла идти о покушении на главу государства и министра обороны, которые принимали участие в параде МВФ 28 июля. Российским силовикам стало об этом известно заранее, и за несколько дней до мероприятия министр обороны РФ Андрей Белоусов лично позвонил своего коллеге из США Ллойду Остину, чтобы тот убедил украинские власти отказаться от своих планов, утверждает господин Рябков.
Напомним, ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) заявлял, что Киев якобы уже совершал неудачные покушения на президента Путина.