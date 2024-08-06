В МИД заявили о готовившемся покушении на Путина в День ВМФ в Петербурге

По его словам, речь могла идти о покушении на главу государства и министра обороны, которые принимали участие в параде МВФ 28 июля. Российским силовикам стало об этом известно заранее, и за несколько дней до мероприятия министр обороны РФ Андрей Белоусов лично позвонил своего коллеге из США Ллойду Остину, чтобы тот убедил украинские власти отказаться от своих планов, утверждает господин Рябков.