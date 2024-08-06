Лукашенко заслушал доклад руководителя Минской области о ходе сельхозработ

«На сегодняшний день 80% убрали зерновых — 1,408 млн т — это без рапса. Плюс 315 тыс. т на утро рапса намолотили. Итого у нас есть 1,7 млн т. Массовую уборку мы закончим до конца текущей недели. С учетом рапса, я думаю, у нас будет 2,100 млн т. Это без кукурузы. Где-то 1,8 млн т зерновых и 320 тыс. т рапса. С кукурузой тоже, дай бог, пока все отлично. Думаю, тысяч 600 т зерна кукурузы мы в этом году получим», — рассказал Александр Турчин.