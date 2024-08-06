Лукашенко заслушал доклад руководителя Минской области о ходе сельхозработ

Массовую уборку в регионе закончат в течение недели. Ожидается намолот в 2,1 млн т зерна с учетом рапса. Еще рассчитывают получить около 600 тыс. т зерна кукурузы.
«На сегодняшний день 80% убрали зерновых — 1,408 млн т — это без рапса. Плюс 315 тыс. т на утро рапса намолотили. Итого у нас есть 1,7 млн т. Массовую уборку мы закончим до конца текущей недели. С учетом рапса, я думаю, у нас будет 2,100 млн т. Это без кукурузы. Где-то 1,8 млн т зерновых и 320 тыс. т рапса. С кукурузой тоже, дай бог, пока все отлично. Думаю, тысяч 600 т зерна кукурузы мы в этом году получим», — рассказал Александр Турчин.
Он заявил, что область даже готова при необходимости на условиях оплаты кому-то подставить плечо в вопросе сдачи зерна в счет госзаказа. Регион в том числе выполняет госзаказ по пивоваренному ячменю. Это наряду с рапсом дает отличный финансовый результат для хозяйств.
Глава государства также поинтересовался ходом строительства и реконструкции животноводческих комплексов. Эту работу в Минской области рассчитывают завершить в течение трех лет. «Дай бог, чтобы за три», — отреагировал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что во всем важна дисциплина, и в Минской области есть еще достаточное количество хозяйств, которые надо подтягивать до определенного уровня. «Пока в Минской области чересполосица. Есть хорошие хозяйства — любо-дорого посмотреть», — сказал Президент.
Кратко обсудили и ликвидацию последствий стихии в Минской области. Столичный регион в этом плане пострадал меньше, чем более южные регионы. Порядок в целом уже наведен, все делается в установленные сроки, оперативно оказана помощь людям, у которых на домах были повреждены кровли.