Лукашенко о реконструкции Кургана Славы: главное — не испортить первоначальный вид

В 2023 году мемориальный комплекс посетили около 105 тыс. человек. Чтобы нарастить туристический поток, власти центрального региона решили провести реконструкцию Кургана Славы, есть также идея открыть здесь музей истории Вооруженных Сил Беларуси. Показательный пример в этом плане — мемориальный комплекс «Хатынь» — после реконструкции и открытия музея посещаемость комплекса увеличилась в два раза и превышает полмиллиона человек за год.