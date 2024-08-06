Лукашенко о реконструкции Кургана Славы: главное — не испортить первоначальный вид

Глава государства ознакомился с реконструкцией верхней и нижней площадок мемориального комплекса. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин доложил Президенту об этапах финансирования строительно-монтажных работ и планах по их завершению.
«Дело даже не в деньгах. Не надо испортить первоначальный вид, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Излишеств здесь абсолютно не надо».
Так, одно из обсуждаемых решений — установка поручней вдоль лестницы, которая ведет к вершине кургана. С одной стороны, их наличие обезопасило бы подъем наверх, но с другой — может пострадать архитектура монумента. Так что этот вопрос предстоит еще детально проработать.
Общаясь с журналистами, Александр Турчин заметил, что Курган Славы — один из важнейших символов Беларуси. Причем в философии монумента — не трагические страницы истории, а героический подвиг наших предков, разгромивших врага и освободивших республику.
«В этот комплекс надо привлекать больше людей, чтобы они помнили о тех событиях», — убежден председатель Минского облисполкома.
В 2023 году мемориальный комплекс посетили около 105 тыс. человек. Чтобы нарастить туристический поток, власти центрального региона решили провести реконструкцию Кургана Славы, есть также идея открыть здесь музей истории Вооруженных Сил Беларуси. Показательный пример в этом плане — мемориальный комплекс «Хатынь» — после реконструкции и открытия музея посещаемость комплекса увеличилась в два раза и превышает полмиллиона человек за год.
«Мы ставим для себя цель как минимум в два раза увеличить посещаемость Кургана Славы».
Еще одно предложение — расширить экспозицию техники времен Великой Отечественной войны. «Это один из “магнитов”, который будет увеличивать поток на Курган Славы», — считает глава региона.
С 2023 года на мемориальном комплексе проходит очередная реконструкция. Строительно-монтажные работы проделаны на центральной лестнице и месте возложения цветов, проведена реконструкция фонтана, резервуаров для хранения воды, автоматического полива, инженерных сетей, парковки, здания администрации, сети наружного освещения. Также в парке установлены мультимедийные экраны, пополнена экспозиция военной техники.
Реконструкция лестницы для подъема на Курган Славы и ее реставрация запланированы на вторую половину 2024 года.
Курган Славы был заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя, воинских частей, трудовых коллективов и учреждений образования Минска и Минской области. Монументальная скульптурная композиция сооружена в ознаменование победоносного завершения операции «Багратион», приведшей к разгрому немецко-фашистских армий группы «Центр».
Вокруг Кургана Славы разбит мемориальный парк. Монумент включен в перечень материальных объектов, которым присвоен статус историко-культурных ценностей Беларуси.
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько напомнил, что в 2003 году глава государства поддержал инициативу ФПБ взять шефство над Курганом Славы. В этот год была проведена первая масштабная реконструкция мемориального комплекса, которая фактически стала общенародным делом.
Денежные средства на ее первый этап были выделены из резервного фонда Президента, оплату части расходов взяла на себя Федерация профсоюзов. Также ФПБ провела большую работу по организации сбора благотворительных средств от граждан и организаций.
В итоге во время реконструкции, кроме проведения масштабных ремонтных работ, был создан музей военной техники под открытым небом.
Следующая масштабная реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы» проведена Федерацией профсоюзов в 2015 году. За короткий период были восстановлены утраченные фрагменты и монументальная мозаика, проведен ремонт конструктивных элементов, в том числе всех ступеней, полностью заменено травяное покрытие холма, установлена новая декоративная подсветка. В 2016 году для бесперебойного освещения Кургана Славы на территории мемориального комплекса установлена солнечная фотоэлектрическая станция.
«Федерация профсоюза здесь регулярно проводит субботники по поддержанию порядка, и сегодня глава государства поручил продолжить активно участвовать в этом вопросе при поддержке Миноблисполкома. Мы будем продолжать совместную работу по поддержанию этого памятника в хорошем состоянии».