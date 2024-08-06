США окончательно уходят из Нигера

У США есть время до 15 сентября, чтобы окончательно покинуть это государство Сахеля. По словам Сабрины Сингх, пресс-секретаря Пентагона, сейчас в Нигере остаются около двух десятков американских солдат. Они в основном выполняют административные обязанности, связанные с выводом войск.