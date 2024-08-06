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США окончательно уходят из Нигера

США передали свою последнюю военную базу в Нигере местным властям. Американская авиабаза 201 располагалась в городе Агадес и была одним из двух важнейших центров для проведения контртеррористических операций в регионе. Об этом в понедельник сообщили в совместном заявлении военные ведомства обеих стран.

Источник: AP 2023

В начале июля США вывели свои войска с авиабазы 101 — небольшой базы дронов, находившейся в Ниамее (столица Нигера).

У США есть время до 15 сентября, чтобы окончательно покинуть это государство Сахеля. По словам Сабрины Сингх, пресс-секретаря Пентагона, сейчас в Нигере остаются около двух десятков американских солдат. Они в основном выполняют административные обязанности, связанные с выводом войск.

Летом 2023 года власть в Нигере захватила группа военных. Вскоре после этого новые власти расторгли военное соглашение с Францией, и последние французские военнослужащие покинули Нигер в конце 2023 года.

В марте 2024 года власти Нигера объявили о расторжении военного соглашения с США. Через несколько месяцев официальные лица обеих стран заявили, что США уйдут из страны к середине сентября.

Согласно Foxnews, до недавнего времени у США и Франции было более 2500 военнослужащих в этом регионе и вместе с другими европейскими странами они инвестировали сотни миллионов долларов в военную помощь и обучение.

В последние месяцы Нигер отдалился от своих западных партнеров и обратился к России, попросив ее обеспечить безопасность страны. В апреле в Нигер прибыли российские военные инструкторы, чтобы укрепить нигерийскую противовоздушную оборону.

По мнению Foxnews, изгнание американских военных из Нигера будет иметь значительные последствия для США. Американцы вынуждены покинуть критически важную базу, которая использовалась для контртеррористических целей в Сахеле, где действуют военизированные группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещенные в РФ террористические организации).

Республика Нигер — государство в Западной Африке, в одной из самых сухих частей пустыни Сахара. Граничит с Алжиром, Ливией, Буркина-Фасо, Мали, Чадом, Нигерией и Бенином. Нигер относится к числу наименее развитых стран мира. Альянс государств Сахеля — межгосударственный военный альянс. Создан 17 сентября 2023 года для обеспечения коллективной обороны государств Нигер, Буркина-Фасо и Мали.

Марина Светлова