США окончательно уходят из Нигера

В начале июля США вывели свои войска с авиабазы 101 — небольшой базы дронов, находившейся в Ниамее (столица Нигера).
У США есть время до 15 сентября, чтобы окончательно покинуть это государство Сахеля. По словам Сабрины Сингх, пресс-секретаря Пентагона, сейчас в Нигере остаются около двух десятков американских солдат. Они в основном выполняют административные обязанности, связанные с выводом войск.
Летом 2023 года власть в Нигере захватила группа военных. Вскоре после этого новые власти расторгли военное соглашение с Францией, и последние французские военнослужащие покинули Нигер в конце 2023 года.
В марте 2024 года власти Нигера объявили о расторжении военного соглашения с США. Через несколько месяцев официальные лица обеих стран заявили, что США уйдут из страны к середине сентября.
Согласно Foxnews, до недавнего времени у США и Франции было более 2500 военнослужащих в этом регионе и вместе с другими европейскими странами они инвестировали сотни миллионов долларов в военную помощь и обучение.
По мнению Foxnews, изгнание американских военных из Нигера будет иметь значительные последствия для США. Американцы вынуждены покинуть критически важную базу, которая использовалась для контртеррористических целей в Сахеле, где действуют военизированные группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещенные в РФ террористические организации).
Республика Нигер — государство в Западной Африке, в одной из самых сухих частей пустыни Сахара. Граничит с Алжиром, Ливией, Буркина-Фасо, Мали, Чадом, Нигерией и Бенином. Нигер относится к числу наименее развитых стран мира. Альянс государств Сахеля — межгосударственный военный альянс. Создан 17 сентября 2023 года для обеспечения коллективной обороны государств Нигер, Буркина-Фасо и Мали.
Марина Светлова