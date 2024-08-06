Галкин ответил на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

Сообщения о планах Аллы Пугачевой приехать в Россию и дать концерт — это «выдумки от начала до конца». Об этом написал муж певицы Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов). Супруг певицы отверг сообщения о поездке Пугачевой в Россию и о планах выступить с концертом. После начала военной операции на Украине они уехали в Израиль.