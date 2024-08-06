Губернатор объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал жалобы жителей на проблемы с записью к врачам онлайн. По словам главы региона, сбои происходят из-за того, что программа ещё не совершенна, однако её планируют дорабатывать.
Специалисты уже разрабатывают единый механизм, позволяющий из любой точки Ростовской области записаться на прием к врачу. Единая медицинская информационная система будет внедрена по всему региону до конца 2024 года.
«Вопрос на отдельном контроле. Мы планируем собрать на единой платформе расписание врачей всех организаций и создать централизованную запись к врачу», — подчеркнул губернатор.