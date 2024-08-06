«У меня тоже есть». Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном

«Он сказал: “У меня на столе есть красная кнопка”, и я сказал: “Нет проблем, у меня тоже есть красная кнопка и она больше твоей. И она работает”, — вспоминал Трамп.
Экс-президент США также рассказал, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man (Человек-ракета. — Прим.ред.) и сказал, что северокорейский лидер — как раз тот самый человек-ракета. На это Ким ответил, что его надо звать не «человеком-ракетой», а «маленьким человеком-ракетой».
Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот «по нему скучает».
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Корейский лидер назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.