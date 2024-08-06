Студенты возводят будущее: правительство разрешило стройотрядам работать в Арктике и на Дальнем Востоке

Российское правительство одобрило постановление, которое позволяет студенческим стройотрядам участвовать в строительстве инфраструктурных объектов в Арктике и на Дальнем Востоке, сообщает официальный сайт кабмина.
Необходимые для их привлечения изменения были внесены в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
По новым правилам, студенты будут принимать участие в строительстве объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также содействовать реализации проектов, направленных на создание комфортной городской среды.
Нина Лютикова