МВД провело учения под Минском с использованием новых видов вооружений

В сообщении говорится, что в Центре подготовки кадров МВД 5 августа состоялись тактико-специальные учения органов внутренних дел, ход которых лично контролировал министр внутренних дел Иван Кубраков. Как уточняет БелТА, данные учения прошли под Минском.
В пресс-службе уточнили, что необходимость тщательной отработки действий в момент пресечения массовых беспорядков, попыток прорыва государственной границы, террористических атак были вызваны геополитической ситуацией, которая складывается в мире.
Сообщается, что сотрудники специальных подразделений внутренних войск, а также ОМОНа показали новые приемы и элементы, которые используются для отработки различных вводных, в том числе и при освобождении заложников.
«Уникальность состоявшихся учений заключалась и в применении новых видов вооружения и экипировки, что, в первую очередь, направлено на безопасность личного состава», — подчеркнули в МВД.
Говорится, что условным преступным формированиям противодействовали группы боевых пловцов, которые использовали в том числе катер на воздушной подушке. С суши помощь им оказывали сотрудники СОБРа на квадроциклах, багги, мотоциклах. Кроме того, для решения задач, поставленных главой МВД, задействовались БПЛА, БТР.
Министр внутренних дел подчеркнул, что указанные учения являются неотъемлемой составляющей подготовки к несению службы, они проходят во всех регионах Беларуси с учетом их территориального расположения.