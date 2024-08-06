МВД провело учения под Минском с использованием новых видов вооружений

Говорится, что условным преступным формированиям противодействовали группы боевых пловцов, которые использовали в том числе катер на воздушной подушке. С суши помощь им оказывали сотрудники СОБРа на квадроциклах, багги, мотоциклах. Кроме того, для решения задач, поставленных главой МВД, задействовались БПЛА, БТР.