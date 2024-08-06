В Пермском крае могут ликвидировать старинную деревню

Как указано в пояснительной записке, постоянные жители покинули пределы Паньково еще в 2000 году. Отмечается, что на территории отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и социальная инфраструктура. «Проект закона вносится с целью упразднения как фактически прекратившего свое существование сельского населенного пункта», — поясняет муниципалитет.