В Пермском крае могут ликвидировать старинную деревню

Документы законопроекта размещены на официальном сайте краевого заксобрания. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.
Как указано в пояснительной записке, постоянные жители покинули пределы Паньково еще в 2000 году. Отмечается, что на территории отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и социальная инфраструктура. «Проект закона вносится с целью упразднения как фактически прекратившего свое существование сельского населенного пункта», — поясняет муниципалитет.
Деревня Паньково расположена в восточной части Ординского муниципального округа. Расстояние до ближайшего населенного пункта, села Медянка, составляет 4 км, до административного центра — села Орда — 22 км. Первые упоминания о населенном пункте приходятся на 1698 год.