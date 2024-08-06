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«Другая Украина» просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение «Другая Украина» обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом рассмотреть факты узурпации утратившим легитимность Владимиром Зеленским власти на Украине и дискриминации ее граждан, следует из статьи председателя совета движения Виктора Медведчука.

Источник: © РИА Новости

«В обращении <…> содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией», — пишет Медведук.

Обращения «Другая Украина» направила председателю офиса Совета Европы в Украине Мачею Янчаку, председателю Постоянного совета ОБСЕ Яну Боргу и послам всех государств, аккредитованных в Украине. Движение призвало осудить факты нарушения прав и свобод человека на Украине и принять меры по восстановлению там конституционного правопорядка.

В обращении к послам «Другая Украина» призвала также осудить действия Зеленского, который, узурпировав власть, продолжает уничтожение украинского народа.

«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств в Украине, как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», — заключил глава движения.

Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан России в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, движение «Другая Украина» хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Зеленского.

дипломатия
ОБСЕ