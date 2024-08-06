«Другая Украина» просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского

Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан России в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, движение «Другая Украина» хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Зеленского.