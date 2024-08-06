Аксенов: к 2036 году уровень бедности на полуострове снизится в два раза

Ранее эксперты Института экономики РАН подсчитали, что из бюджета России необходимо выделять по 280 миллиардов рублей в год, чтобы решить проблему бедности многодетных семей. Президент России Владимир Путин в выступлении перед Федеральным собранием поставил задачу снизить уровень бедности среди семей с большим количеством детей в два раза к 2030 году.