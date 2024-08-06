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Аксенов: к 2036 году уровень бедности на полуострове снизится в два раза

Уровень бедности в Крыму собираются снизить до 5% к 2036 году.

Источник: пресс-служба Сергея Аксенова

Правительство Крыма планирует снизить уровень бедности в 2 раза в ближайшие 12 лет. К 2036 году уровень бедности на полуострове должен снизиться с 13,8% до 5%. Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Снижение уровня бедности — один из ключевых приоритетов работы крымской власти. К 2036 году этот показатель в Республике Крым планируется снизить до 5%. Сегодня он составляет 13,8%», — сообщает глава Крыма.

При этом уровень бедности среди многодетных семей планируется снизить до 8%.

Сергей Аксенов считает это возможным благодаря развитию экономики, поддержки индивидуального предпринимательства и привлечению в Крым инвестиций.

Ранее эксперты Института экономики РАН подсчитали, что из бюджета России необходимо выделять по 280 миллиардов рублей в год, чтобы решить проблему бедности многодетных семей. Президент России Владимир Путин в выступлении перед Федеральным собранием поставил задачу снизить уровень бедности среди семей с большим количеством детей в два раза к 2030 году.