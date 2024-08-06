Массовые протесты в Бангладеш. Главное

К концу июня ситуация в Бангладеш начала стремительно ухудшаться. В стране начались масштабные протесты, вызванные недовольством граждан системой квот, резервирующей 30% государственных должностей для членов семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Противники данной системы считают её дискриминационной и утверждают, что она способствует сторонникам премьер-министра Шейха Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость. Шейх Хасины была у власти с 2009 года; в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.
Вспышка насилия
В минувшие выходные, 4 августа, протесты вспыхнули с новой силой. 5 августа протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра и главы МВД, сообщалось о погромах и вандализме, была разбита статуя основателя страны Шейха Муджибура Рахмана. Как сообщил портал Daily Observer со ссылкой на полицию, за последние сутки в Бангладеш подожгли или разрушили дома двух депутатов парламента и более 100 политиков и активистов партии Шейх Хасины. Число погибших в результате массовых беспорядков, по информации газеты Dhaka Tribune, достигло 135 человек.
Во вторник, 6 августа, лидеры организовавшего протесты в Бангладеш движения «Студенты против дискриминации» призвали к прекращению погромов.
Формирование временного правительства
Премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну вместе с сестрой, сбежав в Индию и запросив убежище в Великобритании. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин принял решение о роспуске парламента. Вскоре временное правительство обещает рассмотреть все требования протестующих и восстановить порядок в стране.
После отставки Хасины главком армии генерал Вакер-уз-Заман объявил о формировании временного правительства. Этот шаг был результатом плодотворного обсуждения с политическими партиями страны. Генерал призвал граждан верить в армию и пообещал восстановить мир в стране и рассмотреть все требования протестующих.
Безопасность для граждан России
На территории Бангладеш находится более 5 тысяч граждан РФ, большинство из которых работают на строительной площадке АЭС «Руппур» в 180 км от Дакки. Российское посольство советовало гражданам избегать мест массовых скоплений, носить с собой документы и запасаться необходимыми продуктами и медикаментами.
6 августа посольство РФ сообщило, что задача эвакуации россиян пока не стоит, так как международный аэропорт Дакки возобновил работу. Однако ранее посольство рекомендовало гражданам рассмотреть возможность возвращения на родину из-за риска продолжения протестов.
Продолжение противостояния
Столкновения силовиков и протестующих продолжаются в Дакке и других крупных городах. Митингующие выражают недовольство не только системой квот, но и высоким уровнем безработицы, что остается главной проблемой для населения страны.
Нина Лютикова