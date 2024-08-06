Массовые протесты в Бангладеш. Главное

К концу июня ситуация в Бангладеш начала стремительно ухудшаться. В стране начались масштабные протесты, вызванные недовольством граждан системой квот, резервирующей 30% государственных должностей для членов семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Противники данной системы считают её дискриминационной и утверждают, что она способствует сторонникам премьер-министра Шейха Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость. Шейх Хасины была у власти с 2009 года; в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.