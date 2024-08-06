Куйвашев запретил свердловчанам курить в парках и скверах

ЕАН сообщал, что инициативу поддержали депутаты заксобрания. В первом чтении «за» были 44 депутата, один высказался «против», еще один не голосовал. Депутат Александр Серебренников признался, что бросил вредную привычку. «Честно хочу сказать, что четвертый день не курю и, видимо, больше не буду», — сказал он во время заседания. Однако эффективность запрета поставил под сомнение коммунист Тарас Исаков, «ни разу не куривший и очень за здоровый образ жизни». Он подчеркнул, что мера в перспективе грозит конфликтами: курят многие участники спецоперации на Украине, и для них ограничения могут оказаться чувствительными.