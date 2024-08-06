Польша не собирается запрещать въезд легковых машин с белорусскими номерами

«Мы не будем ограничивать въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами», — подчеркнул польский дипломат. Он также отметил, что правительство Польши не планирует использовать меры против обычных граждан для давления на Минск. Шейна подчеркнул, что применение доступных инструментов, таких как закрытие границы и ограничение грузопотока, приведет к негативным последствиям для экономики страны.
По словам Шейна, Варшава отмечает положительные сигналы из Минска о готовности к диалогу, и на границе между двумя странами наблюдается снижение потока нелегальных мигрантов.
С середины июля Литва и Латвия запретили въезд на свою территорию автомобилей с белорусскими номерами. Аналогичные меры в отношении автомобилей, зарегистрированных в России, были введены властями стран Балтии и Польши в сентябре 2023 года.