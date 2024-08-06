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США призывают Северную Корею вернуться к диалогу

США в понедельник призвали Северную Корею отказаться от «провокационных» и «непродуктивных» шагов. Ранее Пхеньян заявил, что в выходные состоялась церемония передачи погранвойскам 250 пусковых установок для новых баллистических ракет.

Источник: Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии передачи пусковых установок, которые он назвал «новым ключевым наступательным оружием».

Мы призываем Северную Корею прекратить предпринимать провокационные и непродуктивные шаги и вернуться за стол переговоров.

Мэтью Миллер
представитель Госдепартамента США

На вопрос о возможности проведения Пхеньяном ядерного испытания Миллер ответил, что у него нет данных, чтобы прокомментировать эту тему.

Он также выразил надежду, что Северной Корее удастся справиться с последствиями недавних сильных ливней.

Пхеньян выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за предложение оказать помощь с восстановлением после проливных дождей. При этом, как пишет Korea Times, Северная Корея оставила без ответа предложение Сеула об оказании гуманитарной помощи.

Проливные дожди обрушились на приграничный город Синыйчжу и уезд Ыйджу в провинции Пхёнан-Пукто вдоль реки Амноккан. По данным северокорейских СМИ, в этом регионе под водой остались более 4100 домов и почти 3000 гектаров сельхозугодий. Более 4000 жителей пострадавших районов эвакуированы с помощью военных вертолетов.

Марина Светлова

дипломатия