США призывают Северную Корею вернуться к диалогу

Проливные дожди обрушились на приграничный город Синыйчжу и уезд Ыйджу в провинции Пхёнан-Пукто вдоль реки Амноккан. По данным северокорейских СМИ, в этом регионе под водой остались более 4100 домов и почти 3000 гектаров сельхозугодий. Более 4000 жителей пострадавших районов эвакуированы с помощью военных вертолетов.