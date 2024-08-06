Глава Генштаба Герасимов посетил позиции в зоне спецоперации

«Все это достигается большим трудом, грамотными действиями командиров, целесообразно принятыми решениями, умелой организацией боя, в первую очередь, огневого поражения. И, конечно мужественными и отважными действиями личного состава», — заявил Герасимов во время церемонии награждения.
Группировка войск «Центр» действует в том числе в Донецкой народной республике. Накануне, 5 июня, Минобороны отчитывалось об улучшении положения подразделений «Центра» и нанесении поражений украинским военным, в частности в районе Торецка. Этот город является важным логистическим центром ВСУ.
16 июля Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне боевых действий.