Глава Генштаба Герасимов посетил позиции в зоне спецоперации

Группировка войск «Центр» действует в том числе в Донецкой народной республике. Накануне, 5 июня, Минобороны отчитывалось об улучшении положения подразделений «Центра» и нанесении поражений украинским военным, в частности в районе Торецка. Этот город является важным логистическим центром ВСУ.