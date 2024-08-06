Секретная служба США уничтожила кокаин, обнаруженный в Белом доме

Гульельми отверг как «ложные» утверждения, которые были изложены тремя источниками RealClearPolitics, которые сообщили, что Кимберли Читл, которая занимала пост директора Секретной службы с 17 сентября 2022 года по 23 июля 2024 года, «хотела уничтожить кокаин, но столкнулась с внутренним противодействием». Издание сообщало, что Читл была «по-настоящему взбешена», когда ее просьба была отклонена подчиненными, которые сослались на протоколы, требующие хранить доказательства в течение семи лет.