В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете

«Сегодня мы опасаемся, что представители власти сделают все возможное и невозможное для того, чтобы изменить статью о нейтралитете. Они и так ее нарушают. Мы видим заявления главы МИД Михая Попшоя, других министров, которые говорят о том, что нейтралитет — это не спасение, это то, что нам не нужно», — заявила Караман журналистам.