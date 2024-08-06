В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете

«Сегодня мы опасаемся, что представители власти сделают все возможное и невозможное для того, чтобы изменить статью о нейтралитете. Они и так ее нарушают. Мы видим заявления главы МИД Михая Попшоя, других министров, которые говорят о том, что нейтралитет — это не спасение, это то, что нам не нужно», — заявила Караман журналистам.
По ее словам, действия правящей партии «Действие и солидарность» направлены против нейтралитета Молдавии.
«Этот статус был закреплен в конституции не просто так. Это случилось уже после того, как произошли трагические события в Приднестровье. Тогда, в 1994 году, это была выверенная позиция общества и депутатов парламента, которые голосовали именно за такую конституцию», — добавила Караман.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.