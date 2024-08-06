Шойгу назвал потери Украины с июня

Владимир Путин 14 июня во время выступления в МИДе заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, откажется от вступления в НАТО, а с России будут сняты санкции. Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня, сказал Путин.