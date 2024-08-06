В Сочи участникам СВО будут единовременно выплачивать по 300 тыс. рублей

По оценке главы Сочи Андрея Прошунина, новая мера поддержки добровольцев в городе-курорте представляет собой одну из самых больших выплат, установленных в Краснодарском крае для участников СВО на уровне муниципалитетов. Единовременная выплата предоставляется всем обратившимся в военкомат Сочи, в том числе гражданам, не имеющим постоянной регистрации в городе-курорте. Выплата контрактникам из федерального бюджета составляет 400 тыс. руб., из краевого — 1 млн руб.