Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи участникам СВО будут единовременно выплачивать по 300 тыс. рублей

Администрация Сочи ввела единовременную выплату в сумме 300 тыс. руб. для граждан, заключающих в городском военкомате контракт с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба мэрии.

С учетом выплат из краевого и федерального бюджетов сочинские контрактники, оправляющиеся в зону СВО, будут получить при поступлении на службу 1,7 млн руб., говорится в сообщении мэрии Сочи.

По оценке главы Сочи Андрея Прошунина, новая мера поддержки добровольцев в городе-курорте представляет собой одну из самых больших выплат, установленных в Краснодарском крае для участников СВО на уровне муниципалитетов. Единовременная выплата предоставляется всем обратившимся в военкомат Сочи, в том числе гражданам, не имеющим постоянной регистрации в городе-курорте. Выплата контрактникам из федерального бюджета составляет 400 тыс. руб., из краевого — 1 млн руб.

Крупные города Краснодарского края устанавливают собственные единовременные выплаты участникам СВО, в частности, администрация Армавира 5 августа объявила о том, что муниципалитет готов выплачивать по 200 тыс. руб. каждому добровольцу. В Краснодаре в мае текущего года было принято решение о выплате в сумме 250 тыс. руб.