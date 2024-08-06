В Сочи участникам СВО будут единовременно выплачивать по 300 тыс. рублей

С учетом выплат из краевого и федерального бюджетов сочинские контрактники, оправляющиеся в зону СВО, будут получить при поступлении на службу 1,7 млн руб., говорится в сообщении мэрии Сочи.
По оценке главы Сочи Андрея Прошунина, новая мера поддержки добровольцев в городе-курорте представляет собой одну из самых больших выплат, установленных в Краснодарском крае для участников СВО на уровне муниципалитетов. Единовременная выплата предоставляется всем обратившимся в военкомат Сочи, в том числе гражданам, не имеющим постоянной регистрации в городе-курорте. Выплата контрактникам из федерального бюджета составляет 400 тыс. руб., из краевого — 1 млн руб.
Крупные города Краснодарского края устанавливают собственные единовременные выплаты участникам СВО, в частности, администрация Армавира 5 августа объявила о том, что муниципалитет готов выплачивать по 200 тыс. руб. каждому добровольцу. В Краснодаре в мае текущего года было принято решение о выплате в сумме 250 тыс. руб.