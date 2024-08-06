Министр культуры России впечатлена насыщенной культурной жизнью Калининграда

Беспрозванных рассказал о проекте реконструкции исторического здания «Янтарной мануфактуры» в Калининграде. Напомним, это объект культурного наследия регионального значения 1899 года постройки: два его корпуса делят региональный Музей янтаря и федеральный Музей Мирового океана. В одной части здания запланировано создание экспозиционного центра и мастерских Музея янтаря, в другой — центр подводного культурного наследия «Морское собрание».
«Проект и смета реконструкции здания под музейные пространства прошли госэкспертизу в марте этого года. Согласно заключению, стоимость работ составляет чуть более 595 миллионов рублей. Если проект будет поддержан финансированием, предлагаю синхронизировать процессы по реконструкции со стороны федерального учреждения и регионального», — сообщил врио губернатора Калининградской области.
Ещё одной темой встречи стала идея создания филиала музея-заповедника «Бородинское поле». Под него предлагается приспособить усадьбу Барклая-де-Толли в Черняховском округе. Предполагается, что филиал будет посвящен заграничным походам русской армии 1813−1814 и 1815 годах и памяти российского полководца, генерала-фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли. Также стороны отдельно обсудили ход строительства корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана. В июле Алексей Беспрозванных провел совещание в музее по проблемным вопросам стройки, в результате было увеличено количество рабочих и добавлена строительная техника.
Отдельно затронули тему продолжения строительства объектов президентского культурно-образовательного кластера на Октябрьском острове. Министр культуры Ольга Любимова отметила также насыщенную культурную жизнь в регионе и подчеркнула, что в августе в Калининградской области традиционно пройдет один из главных кинофестивалей страны «Короче».