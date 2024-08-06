Министр культуры России впечатлена насыщенной культурной жизнью Калининграда

Ещё одной темой встречи стала идея создания филиала музея-заповедника «Бородинское поле». Под него предлагается приспособить усадьбу Барклая-де-Толли в Черняховском округе. Предполагается, что филиал будет посвящен заграничным походам русской армии 1813−1814 и 1815 годах и памяти российского полководца, генерала-фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли. Также стороны отдельно обсудили ход строительства корпуса «Планета Океан» Музея Мирового океана. В июле Алексей Беспрозванных провел совещание в музее по проблемным вопросам стройки, в результате было увеличено количество рабочих и добавлена строительная техника.