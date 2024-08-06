Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по урегулированию конфликта

От Киева не поступило никакой реакции на условия по мирному урегулированию украинского конфликта, предложенные в июне президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 августа сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: Известия

«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — заявил он.

Шойгу также напомнил условия, озвученные главой государства.

«Путин выступил в Министерстве иностранных дел с совершенно конкретным предложением — это вывод войск Украины с территории Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и невступление в НАТО. Тогда мы прекращаем все боевые действия и садимся за стол переговоров по обсуждению всех остальных пунктов», — добавил он.

По словам секретаря Совбеза, бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, «формула Зеленского» и прочих.

«Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — заключил он.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

1 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Москвы доверия киевскому режиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что заявления Зеленского могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования.

Россия неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

переговоры
Шойгу Сергей