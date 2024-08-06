В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.