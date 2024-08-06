Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по урегулированию конфликта

«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — заявил он.
Шойгу также напомнил условия, озвученные главой государства.
«Путин выступил в Министерстве иностранных дел с совершенно конкретным предложением — это вывод войск Украины с территории Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и невступление в НАТО. Тогда мы прекращаем все боевые действия и садимся за стол переговоров по обсуждению всех остальных пунктов», — добавил он.
По словам секретаря Совбеза, бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, «формула Зеленского» и прочих.
«Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — заключил он.
В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.
1 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Москвы доверия киевскому режиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что заявления Зеленского могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования.
Россия неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.