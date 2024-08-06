ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ у границы России

22 мая прошлого года диверсионно-разведывательная группа ВСУ атаковала городской округ Грайворон. Был объявлен режим контртеррористической операции (КТО), который сняли на следующий день. В Минобороны подчеркнули, что во время ее проведения националистические формирования были заблокированы и разгромлены, а их остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.