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Шойгу: Киев не отреагировал на мирные инициативы Путина

Секретарь Совбеза РФ сообщил, что Украина не откликнулась на предложения о признании статуса регионов и демилитаризации, озвученные президентом России в июне.

Источник: РИА "Новости"

От Киева не поступило никакой реакции на предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет.

Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности РФ (цитата по «Интерфакс»)

Он подчеркнул, что рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине, «формула Зеленского» и другие, не имеет смысла.

«Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно,» — добавил Шойгу.

В июне президент Владимир Путин предложил план мирного урегулирования конфликта, который включал признание статуса Крыма и регионов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве частей России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.

Путин также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек, и его легитимность не может быть восстановлена никакими способами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что президент не исключает возможность переговоров с Украиной, поскольку в стране есть другие легитимные органы власти.

Нина Лютикова

Шойгу Сергей
Путин Владимир
дипломатия