Шойгу: Киев не отреагировал на мирные инициативы Путина

Путин также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек, и его легитимность не может быть восстановлена никакими способами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что президент не исключает возможность переговоров с Украиной, поскольку в стране есть другие легитимные органы власти.