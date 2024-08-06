Шойгу: Киев не отреагировал на мирные инициативы Путина

От Киева не поступило никакой реакции на предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет.
Он подчеркнул, что рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине, «формула Зеленского» и другие, не имеет смысла.
В июне президент Владимир Путин предложил план мирного урегулирования конфликта, который включал признание статуса Крыма и регионов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве частей России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.
Путин также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек, и его легитимность не может быть восстановлена никакими способами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что президент не исключает возможность переговоров с Украиной, поскольку в стране есть другие легитимные органы власти.
Нина Лютикова