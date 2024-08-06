Блок «Победа»: Молдова близка к утрате энергетического суверенитета

«Румыния продает электроэнергию по огромным ценам. Что произойдет через 5 лет? Мы станем заложниками этого объединения и потеряем возможность покупать электроэнергию в других странах!(…) В чем целесообразность закупок электричества у румын? Почему разрываются отношения с Днестровской ГРЭС, которым мы пользовались долгие годы? На эти вопросы мы ждем ответы от правительства Молдовы».