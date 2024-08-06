Блок «Победа»: Молдова близка к утрате энергетического суверенитета

«Румыния продает электроэнергию по огромным ценам. Что произойдет через 5 лет? Мы станем заложниками этого объединения и потеряем возможность покупать электроэнергию в других странах!(…) В чем целесообразность закупок электричества у румын? Почему разрываются отношения с Днестровской ГРЭС, которым мы пользовались долгие годы? На эти вопросы мы ждем ответы от правительства Молдовы».
Лидер партии "Шанс Алексей Лунгу подчеркнул, что закупки у Днестровской ГРЭС помимо удобства граждан с обоих берегов Днестра, способствовали бы и реинтеграции Молдовы.
«Если евроинтеграция так хороша для Молдовы, то почему мы должны покупать электричество по таким высоким ценам в Европе, когда мы можем и дальше закупать электроэнергию у Днестровской ГРЭС?».
По словам депутата блока «Победа» Александра Нестеровского, перед выборами правящая партия PAS пытается сдержать рост тарифов, чтобы получить больше голосов, однако сразу после выборов цены на коммунальные услуги вырастут многократно.
«Ожидаемый рост цен на электроэнергию аналогичен тому, что произошёл с газом несколько лет назад. В настоящее время цена закупки электроэнергии из Румынии в 13 раз выше, чем закупка у Молдавской ГРЭС».
Блок «Победа» потребовал от премьера Речана прекратить политические игры и начать заниматься реальными экономическими вопросами.