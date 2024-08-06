Путин готов оперативно решать вопросы по белорусскому порту в Мурманске

Также Чибис проинформировал главу государства, что Беларусь создала дочернее предприятие для порта.
По его словам, проект движется по плану и «серьезных затыков нет», но нужно увеличить пропускную способность на железной дороге. В этом плане начата работа вместе с РЖД и правительством. Ведется «непростая дискуссия».
«В целом, экономика Беларуси в этом заинтересована. Если надо, вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Sputnik), и все», — заверил Путин губернатора.
Ранее сообщалось, что первые грузы порт начнет принимать уже в 2028 году, а пропускная способность составить около 25 миллионов тонн.
Как заявлял премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выход в Северный Ледовитый океан — гарантия безопасности для поставок белорусских грузов.