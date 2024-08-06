Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин готов оперативно решать вопросы по белорусскому порту в Мурманске

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Мурманская область выделила белорусской стороне земельные участки под будущий морской порт, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис президенту России Владимиру Путину.

Источник: Sputnik.by

Также Чибис проинформировал главу государства, что Беларусь создала дочернее предприятие для порта.

По его словам, проект движется по плану и «серьезных затыков нет», но нужно увеличить пропускную способность на железной дороге. В этом плане начата работа вместе с РЖД и правительством. Ведется «непростая дискуссия».

«В целом, экономика Беларуси в этом заинтересована. Если надо, вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Sputnik), и все», — заверил Путин губернатора.

Ранее сообщалось, что первые грузы порт начнет принимать уже в 2028 году, а пропускная способность составить около 25 миллионов тонн.

Как заявлял премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выход в Северный Ледовитый океан — гарантия безопасности для поставок белорусских грузов.

экономика