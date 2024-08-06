Глав районов Новосибирска обязали отчитываться о работе фотографиями

На оперативном совещании глава города поручил усилить работу по контролю за ходом ремонтных работ на тепловых сетях.
— Отопительный сезон не за горами. Именно поэтому нужно усилить контроль за ремонтными работами, — объяснил градоначальник.
Как доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков, объемы ремонта теплового хозяйства в этом году очень большие. Запланировано отремонтировать 48 объектов. На эти цели компания СГК закладывает 1 млрд рублей. 35 объектов уже закончены.
Мэр добавил, что количество персонала в муниципалитете не позволяет систематически объезжать все участки, где идет ремонт и попросил глав районов регулярно делать фотоотчеты ремонта теплосетей.