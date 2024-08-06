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Глав районов Новосибирска обязали отчитываться о работе фотографиями

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 6 августа на аппаратном совещании потребовал от глав районов регулярно выполнять фотоотчеты по ремонту тепловых сетей.

Источник: РИА "Новости"

На оперативном совещании глава города поручил усилить работу по контролю за ходом ремонтных работ на тепловых сетях.

— Отопительный сезон не за горами. Именно поэтому нужно усилить контроль за ремонтными работами, — объяснил градоначальник.

Как доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков, объемы ремонта теплового хозяйства в этом году очень большие. Запланировано отремонтировать 48 объектов. На эти цели компания СГК закладывает 1 млрд рублей. 35 объектов уже закончены.

Мэр добавил, что количество персонала в муниципалитете не позволяет систематически объезжать все участки, где идет ремонт и попросил глав районов регулярно делать фотоотчеты ремонта теплосетей.