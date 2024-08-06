Путин поручил Текслеру за 10 дней создать механизм списания региональных долгов

Кроме того, туда должны быть также включены новые инвестпроекты, расходы на компенсацию снижения доходов бюджетов регионов от применения налогового инвествычета, а также на поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций.