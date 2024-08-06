Путин поручил Текслеру за 10 дней создать механизм списания региональных долгов

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Оно адресовано правительству РФ и комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».
К 15 августа им нужно обеспечить утверждение перечня направлений расходования высвобождаемых средств от списания задолженности регионов по бюджетным кредитам, исходя из максимально широкого перечня видов инфраструктурных проектов и форм поддержки инвестиций.
Перечень поручений последовал по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
Среди необходимых к утверждению параметров — «особый порядок списания задолженности для субъектов Российской Федерации, значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых до выравнивания не превышал 0,65», о котором заявлял Текслер.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению “Экономика и финансы” обеспечить принятие решений, предусматривающих: утверждение перечня направлений расходования средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам из федерального бюджета до 2030 года (на 6-летний цикл), исходя из необходимости установления максимально широкого перечня видов инфраструктурных проектов и форм поддержки инвестиций…», — говорится в документе.
Речь идет о включении в этот перечень в том числе проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (также проекты по замене лифтов в многоквартирных домах), проектов по обновлению общественного транспорта, по развитию опорных населенных пунктов.
Кроме того, туда должны быть также включены новые инвестпроекты, расходы на компенсацию снижения доходов бюджетов регионов от применения налогового инвествычета, а также на поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций.
В документе указывается, что регион обязан обеспечить направление не менее 50% высвобождающихся от списания средств на создание (модернизацию) инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.