Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Нефтегорский район

«Здесь и частные производители, которые делают за очень приемлемую цену, но с хорошим качеством. Наша задача сделать так, чтобы и главы районов, и министерства, когда формируют тот или иной заказ всегда ставили в приоритет самарского производителя, — подчеркнул руководитель области. — Все, что можно произвести внутри региона, должно быть сделано здесь. “Сделано в Самаре” — это знак качества».

Также глава региона обратил внимание на инфраструктурное наполнение парка, которое должно «вписываться» в концепцию благоустройства.