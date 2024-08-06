Экс-губернатору Кубани Сергею Власову продлили арест

Согласно версии следствия, Сергей Власов, занимая пост заместителя губернатора Кубани, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывший чиновник использовал свой авторитет для решения вопросов взяткодателя.



Напомним, что Власов занимал должность вице-губернатора с 1 декабря 2022 года до мая 2023 года, когда он ушел в отставку по собственному желанию, что было принято главой региона Вениамином Кондратьевым. До этого Власов возглавлял департамент строительства Краснодарского края.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Сергея Власова задержали 24 мая текущего года при получении взятки в размере 1,3 млн рублей, предположительно, от застройщика. В деле может фигурировать одна из местных строительных компаний, в отношении руководства которой возбуждено уголовное дело. В начале июля Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения, заключив бывшего чиновника под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 5 августа.