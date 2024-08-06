Губернатор провел рабочую встречу с главой Воробьевского района

Михаил Гордиенко доложил о ходе реализации национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Воробьевском районе отремонтировано 15,5 километров областных автодорог, восемь километров дорог местного значения, на 16 километрах опасных участков смонтировано освещение. Кроме того, приведены в порядок три километра тротуаров.