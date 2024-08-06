Губернатор провел рабочую встречу с главой Воробьевского района

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Воробьевского района Михаилом Гордиенко, сообщили в региональном правительстве.
Михаил Гордиенко доложил о ходе реализации национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Воробьевском районе отремонтировано 15,5 километров областных автодорог, восемь километров дорог местного значения, на 16 километрах опасных участков смонтировано освещение. Кроме того, приведены в порядок три километра тротуаров.
Нацпроект «Демография» реализуется строительством жилого комплекса социального назначения, стоимостью 639 миллионов рублей. На данный момент готовность объекта составляет 75%. Ожидается, что работы завершатся в декабре.
Также на встрече обсуждался вопрос инвестиций. На территорию Воробьевского района зашла крупная компания «Золотой початок», которая занимается производством семян. Руководство планирует увеличить объем производства семян, расширить производственные мощности и создать новые рабочие места. Компания «Продимекс» выкупила элеватор и планирует заменить оборудование и провести ремонт. Также в районе создана новая инвестплощадка для привлечения инвесторов.
В завершение встречи Михаил Гордиенко обратился к Александру Гусеву с просьбой оказать содействие в ремонте скважины в селе Краснополье, которая обеспечивает население водой, и помочь с ремонтом детского сада в селе Воробьевка.
Губернатор дал соответствующие поручения.