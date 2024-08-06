Politico: в Европе на подъеме ультраправые партии

Politico отмечает, что до сих пор ЕС справлялся с вето Орбана по вопросам, касающимся Украины. Однако с вероятным увеличением численности группы «Патриотов», которая уже сейчас является третьей по величине в Европарламенте, эта задача может стать значительнее труднее.