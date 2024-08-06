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Politico: в Европе на подъеме ультраправые партии

В ближайшие месяцы в рядах государств Европы состоятся национальные выборы, которые могут увеличить число правительств, придерживающихся крайне правых взглядов. Это, в свою очередь, способно укрепить позиции фракции Виктора Орбана «Патриоты за Европу» в Европарламенте, сообщает Politico.

Источник: AP 2023

Согласно данным этого издания, проведённые опросы показывают, что в Австрии на предстоящих выборах лидирует крайняя правая Партия свободы. В Чехии, согласно прогнозам, вероятную победу может одержать националистическая партия «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

Аналитики материала полагают, что результаты предстоящих национальных выборов в различных европейских странах могут привести к увеличению численности группы «Патриотов» в Европарламенте, что в итоге может ослабить сплочённость стран-членов ЕС по важнейшим вопросам: бюджетным, по расширению союза и внешнеполитическим, в том числе касающимся Украины.

Politico отмечает, что до сих пор ЕС справлялся с вето Орбана по вопросам, касающимся Украины. Однако с вероятным увеличением численности группы «Патриотов», которая уже сейчас является третьей по величине в Европарламенте, эта задача может стать значительнее труднее.

«Не исключено, что аналогичным образом [к “Патриотам”] могут присоединиться и другие дружественные России крайне правые партии. Но риск того, что единство Европы будет подорвано — особенно, если бывший президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре — сейчас явно возрастает», — пишут авторы Politico.

Нина Лютикова

ЕС