Politico: в Европе на подъеме ультраправые партии

Согласно данным этого издания, проведённые опросы показывают, что в Австрии на предстоящих выборах лидирует крайняя правая Партия свободы. В Чехии, согласно прогнозам, вероятную победу может одержать националистическая партия «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.
Аналитики материала полагают, что результаты предстоящих национальных выборов в различных европейских странах могут привести к увеличению численности группы «Патриотов» в Европарламенте, что в итоге может ослабить сплочённость стран-членов ЕС по важнейшим вопросам: бюджетным, по расширению союза и внешнеполитическим, в том числе касающимся Украины.
Politico отмечает, что до сих пор ЕС справлялся с вето Орбана по вопросам, касающимся Украины. Однако с вероятным увеличением численности группы «Патриотов», которая уже сейчас является третьей по величине в Европарламенте, эта задача может стать значительнее труднее.
Нина Лютикова