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В свердловской Сосьве избрали нового главу

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа, УралПолит.Ru. Главой Сосьвы стала сотрудница регионального «Водоканала» Мария Вихарева. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Вихарева избрана единогласно. На думе было 13 депутатов из 15», — приводит «ФедералПресс» слова Дубичева.

Среди кандидатов также были и. о. мэра Юрий Колесниченко, экс-депутат думы Серова Александр Столбов и вахтовик Александр Тюллин.

Мария Вихарева является выпускницей строительного факультета УГТУ-УПИ по специальности «Водное хозяйство». Ранее она работала в компании «Эководстройтех» и руководила департаментом техобеспечения «Водоканала». Также она возглавляет направление ЖКХ в компании «ГЧП Консалт» и входит в региональную рабочую группу по реализации проекта «Чистая вода».

Ранее губернатор Евгений Куйвашев назначил нового главу Управления автодорог. Им стал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, сменивший на посту Вячеслава Данилова, который был отправлен в отставку в сентябре прошлого года.