В свердловской Сосьве избрали нового главу

Мария Вихарева является выпускницей строительного факультета УГТУ-УПИ по специальности «Водное хозяйство». Ранее она работала в компании «Эководстройтех» и руководила департаментом техобеспечения «Водоканала». Также она возглавляет направление ЖКХ в компании «ГЧП Консалт» и входит в региональную рабочую группу по реализации проекта «Чистая вода».