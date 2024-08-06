В свердловской Сосьве избрали нового главу

«Вихарева избрана единогласно. На думе было 13 депутатов из 15», — приводит «ФедералПресс» слова Дубичева.
Среди кандидатов также были и. о. мэра Юрий Колесниченко, экс-депутат думы Серова Александр Столбов и вахтовик Александр Тюллин.
Мария Вихарева является выпускницей строительного факультета УГТУ-УПИ по специальности «Водное хозяйство». Ранее она работала в компании «Эководстройтех» и руководила департаментом техобеспечения «Водоканала». Также она возглавляет направление ЖКХ в компании «ГЧП Консалт» и входит в региональную рабочую группу по реализации проекта «Чистая вода».
Ранее губернатор Евгений Куйвашев назначил нового главу Управления автодорог. Им стал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, сменивший на посту Вячеслава Данилова, который был отправлен в отставку в сентябре прошлого года.