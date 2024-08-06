Мэр Нижнего Тагила рассказал, что ждет жильцов взорвавшегося дома, и о программе Дня города

Прежде всего мэр призвал горожан не паниковать. Он рассказал, что ждет результаты экспертизы по итогам обследования уцелевшей части дома.
«Уже создана межведомственная комиссия, она готова к получению результатов. Признаем дом аварийным и начнем выплаты», — заявил Владислав Пинаев.
Мэр уточнил, что жители обрушившихся первых двух подъездов дома уже получили по 500 тыс. рублей на каждого члена семьи. Это выплата на первое время, чтобы купить все необходимое. Что касается жилья, то этот вопрос будет решаться после экспертизы. Пинаев напомнил, что средства на расселение уже выделены. Он отметил, что губернатор держит вопрос на контроле и каждый день звонит ему.
Мэра спросили, что ждет дом на улице Сибирской, 83, примыкающий к пострадавшему. В этом доме от взрывной волны вылетели стекла, по стенам пошли трещины. Мэр ответил, что экспертная комиссия обследовала его. Он пообещал, что из внебюджетных источников будут выделены средства и все окна людям застеклят. При этом мэр оговорился, что при работе комиссии выяснилось, что в доме не работает вентиляция, но это уже вопрос Гостехнадзора.
Что касается Дня города, который должен пройти 9 — 11 августа, то его программа максимально урезана.
«Не время сейчас развлекаться, успеем еще», — сказал Владислав Пинаев.
Из программы убрали все развлекательные мероприятия, отменили концерт Амирчика. Оставили лишь патриотические мероприятия и концерт Александра Маршала. Правда, попросили певца скорректировать программу с учетом трагических событий. Салют в праздник тоже отменен.
Напомним, 1 августа после взрыва газа произошло обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. В городе был введен режим ЧС. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, погибли 10 человек, из них 5 детей. В больницах остаются 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое держит на контроле глава СКР Александр Бастрыкин.