Мэр Нижнего Тагила рассказал, что ждет жильцов взорвавшегося дома, и о программе Дня города

Мэр уточнил, что жители обрушившихся первых двух подъездов дома уже получили по 500 тыс. рублей на каждого члена семьи. Это выплата на первое время, чтобы купить все необходимое. Что касается жилья, то этот вопрос будет решаться после экспертизы. Пинаев напомнил, что средства на расселение уже выделены. Он отметил, что губернатор держит вопрос на контроле и каждый день звонит ему.