Александр Беглов назвал сроки окончания ремонта театра балета им. Якобсона

В Петербурге продолжается реконструкция здания государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона на улице Маяковского. Губернатор Александр Беглов провёл выездное заседание и обсудил с руководством театра сроки окончания всех работ.
«Нам удалось переломить ситуацию. Здания были переданы театру в полуразрушенном состоянии много лет назад. Было много сложных вопросов, но мы сдвинулись с мертвой точки, согласовали проектную документацию и в 2021 году приступили к реставрации. В 2025 полностью завершим все работы. У театра будет свой дом, будут хорошие условия для артистов, которых скоро станет больше».
Строители раскрыли архитектурный купол и световой фонарь в ротонде, благодаря чему в здании теперь будет естественное освещение. Увеличилась высота потолков, в арке с художественным оформлением установили бюст основателя театра.
Александр Беглов также отдал распоряжение об увеличении штата и о благоустройстве прилегающей дворовой территории. В будущем в стенах отремонтированного здания планируют проводить мастер-классы для детей из балетных школ Мариуполя. Они смогут поучаствовать в одном из спектаклей. Губернатор также предложил расширить партнёрство театра имени Якобсона и Драмтеатра в Мариуполе.
«В следующем году мы заканчиваем ремонт Драмтеатра в Мариуполе. Если театр имени Якобсона возьмет патронаж над балетной труппой из города-побратима, это даст новые возможности для сотрудничества между театральными сообществами Петербурга и Мариуполя. Символично, что оба здания театров — в Петербурге и в Мариуполе — откроются практически одновременно».
По распоряжению главы города воспитанники балетных школ Мариуполя примут участие в следующей смене петербургского детского лагеря «Дружных» во время школьных каникул.
«Мы должны быть на высоте, потому что за нами Россия, за нами история, культура и молодежь — наше будущее. Благодаря поддержке города мы растим в этом здании танцовщиков, наших российских балетмейстеров, в нужных нам условиях», — сказал Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Андриан Фадеев.