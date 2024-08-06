Александр Беглов назвал сроки окончания ремонта театра балета им. Якобсона

«Нам удалось переломить ситуацию. Здания были переданы театру в полуразрушенном состоянии много лет назад. Было много сложных вопросов, но мы сдвинулись с мертвой точки, согласовали проектную документацию и в 2021 году приступили к реставрации. В 2025 полностью завершим все работы. У театра будет свой дом, будут хорошие условия для артистов, которых скоро станет больше».