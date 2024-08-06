Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

В 2007 — 2019 годах Уолз представлял в Палате представителей Конгресса консервативно настроенный 1-й избирательный округ, в котором как до, так и после его пребывания на этом посту в основном доминировали республиканцы, отмечает CNN. До этого он служил в Национальной гвардии, после выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером в Манкейто в Миннесоте.