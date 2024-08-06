Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Действующий вице-президент США Камала Харрис, участвующая в выборах главы государства от Демократической партии, выбрала кандидатом на свой нынешний пост губернатора Миннесоты Тима Уолза, передают телеканал CNN и агентство The Associated Press cо ссылкой на источники.
Ранее 6 августа Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США — ее поддержали большинство партийных делегатов.
Партия должна была выдвинуть своего кандидата на съезде, который пройдет
В 2007 — 2019 годах Уолз представлял в Палате представителей Конгресса консервативно настроенный 1-й избирательный округ, в котором как до, так и после его пребывания на этом посту в основном доминировали республиканцы, отмечает CNN. До этого он служил в Национальной гвардии, после выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером в Манкейто в Миннесоте.
Ранее источники телеканала говорили, что в списке претендентов кроме Уолза, были губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Кентукки Энди Бешир.