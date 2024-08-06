Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии

«На данный момент, согласно опросам, даже у политика с рейтингом 0,5% есть шанс пройти во второй тур, потому что большая часть, практически 70% граждан, разочарованы нынешней ситуацией», — заявил Лисневский в эфире телеканала GRT.
Он подчеркнул, что у лиц, которые выразили желание баллотироваться в президенты, нет большого разрыва в рейтинге. В противовес им выступает действующий президент Майя Санду, чей антирейтинг приближается к 60%.
«Фаворитом является Майя Санду, поскольку у нее есть административные, медийные и финансовые ресурсы. США открыто заявили, что выделяют на выборы 50 миллионов долларов. Это довольно большая сумма», — отметил Лисневский.
Ранее Лисневский представил результаты опроса, который был проведен во второй половине июля. Во главе антирейтинга политиков оказался премьер Дорин Речан, его деятельность негативно оценили 58,1% респондентов, на втором месте находится президент Санду, замыкает тройку экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Больше всего положительных оценок набрала Санду, ее готовы поддержать 27,4% респондентов, следом идут Додон и лидер блока «Побед» Илан Шор — 23% и 22,9% соответственно.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.