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Россия высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в Москве, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что данный шаг является ответной мерой на действия молдавской стороны.

«Шестого августа в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации А. Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».

отмечается в сообщении.

Молдавскому дипломату была вручена нота МИД, в которой говорится, что «в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить persona non grata сотрудника Посольства России в Молдавии российская сторона объявляет “persona non grata” сотрудника Посольства Молдавии в России».

Напомним, 1 августа в МИД Молдовы был вызван посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Он сообщил, что молдавское внешнеполитическое ведомство обвинило сотрудника российского посольства в нарушении дипломатического статуса и потребовало от него покинуть территорию страны.