Россия высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве

Уточняется, что данный шаг является ответной мерой на действия молдавской стороны.
«Шестого августа в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации А. Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».
Молдавскому дипломату была вручена нота МИД, в которой говорится, что «в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить persona non grata сотрудника Посольства России в Молдавии российская сторона объявляет “persona non grata” сотрудника Посольства Молдавии в России».
Напомним, 1 августа в МИД Молдовы был вызван посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Он сообщил, что молдавское внешнеполитическое ведомство обвинило сотрудника российского посольства в нарушении дипломатического статуса и потребовало от него покинуть территорию страны.