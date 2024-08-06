В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО

Григорий Чубко возглавлял участковую избирательную комиссию № 1592 с 2020 года. «Как и многие неравнодушные петербуржцы, он не смог остаться в стороне и отправился на фронт добровольцем. В марте 2023 года в ходе специальной военной операции Григорий Вячеславович погиб», — рассказал Мейксин.