В Петербурге избирательный участок впервые получил имя героя СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге избирательному участку № 1592 присвоено имя Григория Чубко, он стал первым в городе, носящим имя героя СВО, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в Telegram-канале.
«Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии принято решение о присвоении избирательному участку № 1592 имени Григория Вячеславовича Чубко. В Санкт-Петербурге это будет первый избирательный участок, носящий имя героя СВО».
Григорий Чубко возглавлял участковую избирательную комиссию № 1592 с 2020 года. «Как и многие неравнодушные петербуржцы, он не смог остаться в стороне и отправился на фронт добровольцем. В марте 2023 года в ходе специальной военной операции Григорий Вячеславович погиб», — рассказал Мейксин.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Григорий Чубко награжден орденом Мужества посмертно.