Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии

В парламенте Молдавии в то же время прошли обыски. Прокуратура по борьбе с коррупцией и особым делам страны сообщила, что полицейский «действовал в личных интересах» и «поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая должна была быть использована против интересов Молдавии» начиная с 2023 года.