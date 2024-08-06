Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО Владимир Анисимов стал советником мэра в Нижнем Новгороде

Он уже несколько недель проходит стажировку в городской администрации.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Участник специальной военной операции Владимир Анисимов стал советником мэра Нижнего Новгорода на общественных началах. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Юрий Шалабаев.

Владимир Анисимов уже несколько недель проходит стажировку в администрации Нижнего Новгорода в рамках программы «Время героев», инициированной Президентом Владимиром Путиным. При этом он погружается в работу каждого департамента, каждого подразделения.

Кроме того, некоторые его предложения уже взяты в работу. В частности, предложения, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, а также с поддержкой семей участников СВО.

— Решил дать Владимиру возможность проявить себя. Уверен, что с его стремлением приносить пользу городу он сможет внести значимый вклад в наше общее дело.

подчеркнул Юрий Шалабаев