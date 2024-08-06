Участник СВО Владимир Анисимов стал советником мэра в Нижнем Новгороде

Участник специальной военной операции Владимир Анисимов стал советником мэра Нижнего Новгорода на общественных началах. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Юрий Шалабаев.
Владимир Анисимов уже несколько недель проходит стажировку в администрации Нижнего Новгорода в рамках программы «Время героев», инициированной Президентом Владимиром Путиным. При этом он погружается в работу каждого департамента, каждого подразделения.
Кроме того, некоторые его предложения уже взяты в работу. В частности, предложения, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, а также с поддержкой семей участников СВО.
— Решил дать Владимиру возможность проявить себя. Уверен, что с его стремлением приносить пользу городу он сможет внести значимый вклад в наше общее дело.