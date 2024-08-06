В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией

Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией.
«Ситуация для киевского режима патовая, врать гражданам Украины уже становится все сложнее. Уже больше половины населения склоняются к переговорам с Россией об окончании войны. Зеленский чувствует, что и поддержка Запада ослабевает. Все это вынуждает его делать такие заявления о необходимости окончить войну».
При этом, по словам сенатора, у лидеров киевского режима свое понятие о «справедливом мире» на Украине, и оно отличается от позиции России по этому вопросу.
Цеков отметил, что для РФ справедливый мир заключается в освобождении всех новых субъектов РФ, на которых сейчас идут боевые действия, в демилитаризации, денацификации Украины, ее отказа от вступления в НАТО, предоставлении широких прав русскоговорящим жителям страны и прекращении репрессий против православной церкви. Тогда как в понимании Зеленского «справедливый мир» заключается в возвращении Украины к границам 1991 года, чего уже никогда не произойдет, убежден политик.
«Безусловно, переговоры рано или поздно будут. Думаю, они приведут к тому, что Зеленский и его команда вообще исчезнут с территории Украины и не будут влиять на ее политику», — заключил сенатор.
Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который «не может быть решен одним президентом — без украинского народа», и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.