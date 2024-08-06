В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией

Цеков отметил, что для РФ справедливый мир заключается в освобождении всех новых субъектов РФ, на которых сейчас идут боевые действия, в демилитаризации, денацификации Украины, ее отказа от вступления в НАТО, предоставлении широких прав русскоговорящим жителям страны и прекращении репрессий против православной церкви. Тогда как в понимании Зеленского «справедливый мир» заключается в возвращении Украины к границам 1991 года, чего уже никогда не произойдет, убежден политик.