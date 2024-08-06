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В Крыму собираются построить всесезонный оздоровительный центр

Ямал хочет построить в Крыму всесезонную здравницу.

Источник: пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

В Крыму могут построить всесезонную здравницу. Такое предложение прозвучало на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым во вторник, 6 августа. Об этом написал сам Дмитрий Артюхов в своем Tg-канале.

«Ямал и Крым вместе воплощают проекты в экономике, туризме, молодёжной политике. Обсудили возможности их расширения для северян — это может быть проект всесезонного ямальского оздоровительного центра», — сообщил губернатор ЯНАО.

Глава северного региона отметил роль Крыма в помощи бойцам из зоны специальной военной операции. Военные из Ямала, которые участвуют в СВО, часто проходят лечение в Крыму и просто приезжают на отдых.

Сам Артюхов не первый год проводит отпуск с семьей в Крыму.

«Не первый год проводим с семьёй здесь отпуск и всегда открываем для себя новые места с потрясающей природой и героической историей», — сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

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