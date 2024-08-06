Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о противодействии бойцов пограничной службы ФСБ и вооруженных сил попытке прорыва границы в регионе. Информация об атаках ВСУ поступала из Суджанского и Кореневского районов. Город Суджа утром попал под обстрел со стороны Украины, одна жительница погибла, еще несколько человек были ранены, в том числе трое детей.